Inicia ExpoGan Chihuahua 2026, la Auténtica Fiesta Ganadera

Con un ambiente de celebración, quedó oficialmente inaugurada ExpoGan Chihuahua 2026, la Auténtica Fiesta Ganadera, que se realiza del 22 de octubre al 1 de noviembre en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh).

Álvaro Bustillos, presidente de la UGRCh, destacó que esta edición tiene un significado especial al celebrarse el 90 aniversario de la organización, en un año marcado por importantes retos para el sector, como la sequía y el cierre de la frontera estadounidense para la exportación de ganado en pie.

Señaló que, ante este panorama, la Unión Ganadera ha mantenido las gestiones y el diálogo con autoridades de México y Estados Unidos para defender los intereses de los productores. Asimismo, calificó la reapertura gradual de los cruces autorizados, incluido Palomas-Columbus, como un avance para recuperar la comercialización y dar certidumbre a las familias ganaderas.

Bustillos Fuentes reconoció el respaldo del Consejo Directivo de la UGRCh, y al equipo de colaboradores del organismo, su trabajo permanente, así como a los miembros del Comité ExpoGan 2026, que encabeza Miguel Pérez Carrillo.

Asimismo, destacó la disposición del Gobierno del Estado, encabezado por Maru Campos Galván, así como de los gobiernos municipales y las autoridades sanitarias para atender los desafíos del sector.

En el marco del 90 aniversario, subrayó la importancia de honrar nueve décadas de historia, trabajo y compromiso con las familias ganaderas de Chihuahua, y llamó a mantener la unidad para fortalecer la actividad y generar oportunidades para las nuevas generaciones.

Dentro del evento se hizo la entrega de la Medalla al Merito Ganadero a Don Pedro Achaval Azumendi (in memoriam), Don Eleuterio Prieto Corral y Don Guillermo Ramón Prieto Mata, por su contribución a la ganadería de nuestro estado.

Luego del corte del listón, realizado por el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda; el alcalde de Chihuahua, René Chavira; el secretario de la UGRCH, Florencio Ramos; el tesorero de la UGRCh, Benito Fernández, y el presidente del Consejo de Vigilancia, Jorge Varela Vázquez, así como consejeros del organismo, se invitó a las familias chihuahuenses a visitar ExpoGan 2026, conocer la agenda ganadera y disfrutar de las tradiciones, exhibiciones y actividades que acercan a la sociedad al corazón de la ganadería estatal.

Para más detalles puede consultar la página: www.expoganchihuahua.com