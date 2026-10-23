Atiende Estado 4 mil 995 casos de cáncer en la entidad, mil 214 de instancias federales

Hasta la semana 40 del 2026, se han reportado 4 mil 995 casos nuevos de displasias y neoplasias en la entidad, los cuales se atienden por el Estado a tráves del Centro de Estatal de Cancerología en la ciudad de Chihuahua, el Centro de Radioterapia de Ciudad Juárez y por tratamientos diversos.

Del total de casos, la Secretaría de Salud (SSA) concentra la mayor cantidad con 3 mil 272 casos, seguida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 902 casos que se atienden mediante la subrogación de servicios para la derechohabiencia.

También el Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reporta 293 casos que s atienden por el Estado mediante la subrogación de servicios, al igual que 17 casos de la Defensa, 2 más del sistema IMSS-OPD y otros servicios médicos registran 509 casos.

La distribución de casos de displasias y neoplasias por municipio arrojan que la mayoría se concentran en la ciudad de Chihuahua con 2 mil 616 registros, seguido de Ciudad Juárez con mil 655 casos.

*Se entiende por displasia el desarrollo o crecimiento anormal de células, téjidos u órganos, mientras que la neoplasia se define como una masa anormal de tejido que aparece cuando las células se multiplican más de lo debido o no mueren cuando deberían, pudiendo ser benignas o malignas por lo que en términos médicos, neoplasia maligna y cáncer son expresiones equivalentes.