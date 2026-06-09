Previene Municipio accidentes al retirar 25 animales mostrencos de la vía pública

Exhortan a reportar ganado suelto al 9-1-1 para evitar riesgos en calles, avenidas y carreteras

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 9 de junio de 2026.- Con el objetivo de proteger la seguridad de las familias chihuahuenses y prevenir accidentes, el Gobierno Municipal, a través del Departamento de Mostrenquería de la Dirección de Desarrollo Rural, ha retirado y retenido 25 animales mostrencos en lo que va de 2026.

Entre los ejemplares asegurados se encuentran animales de ganado bovino, equino, asnal y ganado menor que fueron localizados deambulando en la vía pública, representando un riesgo para automovilistas, peatones y los propios animales.

Como resultado de estas acciones, se han aplicado multas por más de 80 mil pesos y se han obtenido 9 mil 300 pesos mediante procesos de subasta, por lo que se exhorta a las y los propietarios a mantener a sus animales dentro de corrales o predios debidamente resguardados para evitar sanciones y prevenir accidentes.

Para fortalecer estas labores, el Departamento de Mostrenquería realiza recorridos diarios en dos turnos, además de operativos coordinados con la Policía Montada de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Ante la presencia de animales mostrencos, el Gobierno Municipal recomienda:

Reportar de inmediato al 9-1-1.

No intentar sujetar o mover al animal.

Mantener una distancia segura.

Permanecer dentro del vehículo o resguardarse en un lugar seguro.

Alejar a niñas, niños y mascotas del área.

Permitir que el personal capacitado realice las maniobras correspondientes.

Es importante recordar que el reporte al 9-1-1 permite generar un folio de atención y activar la intervención del Departamento de Mostrenquería para atender la situación de manera profesional y oportuna.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de prevenir riesgos, proteger a las familias y mantener condiciones seguras en calles, avenidas y caminos de Chihuahua Capital.