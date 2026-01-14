Prevén miércoles despejado, pero con bajas temperaturas en territorio estatal

Este miércoles, la masa de aire polar que impulsó el frente frío número 27 sobre el norte, noreste y centro de México, así como la entrada del frente frío número 28 sobre el norte del país, en interacción con las corrientes en chorro subtropical y polar, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente muy frío por la mañana, de fresco a templado por la tarde, ambiente de muy frío a frío intenso en la zona serrana con heladas, cielo de despejado a mayormente despejado.

#Pronóstico para el noroeste y norte de #México en las próximas tres horas. pic.twitter.com/cjBpWVFKbT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 14, 2026

Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 55 km/h en partes de la zona norte, incluye: Juárez y Palomas.

Además, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte, suroeste y sureste, incluye: Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Guachochi y Camargo.

Asimismo, pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Janos, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Temósachi, Guerrero, Bocoyna, Balleza, Nonoava, Cuauhtémoc, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Rosario, El Tule, Huejotitán, Allende, Jiménez, La Cruz, Coyame del Sotol, Nueva Holanda, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en partes de Juárez y Palomas. Sin lluvias.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 16/2, Juárez 17/-1, Janos 17/-3, Madera 15/-4, Temósachi 17/-6, Cuauhtémoc 14/-3, Ojinaga 19/3, Delicias 19/2, Camargo 19/2, Jiménez 18/2, Parral 16/1, Creel 14/-5, Chínipas 30/12, Guachochi 14/-5, El Vergel 13/-7.