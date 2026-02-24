Prevén martes con bajas temperaturas al amanecer y cálidas durante el día; masa de aire ártico modificará sus características térmicas

Este martes, se pronostica ambiente frío a gélido al amanecer con posibles heladas en zonas altas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Por la tarde, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío núm. 37 modificará sus características térmicas.

Para el amanecer del martes se pronostica ambiente de #Frío a #Gélido con posibles #Heladas en zonas altas del norte, noreste, centro, oriente y sureste de #México, así como #Rachas de #Viento de 80 a 100 km/h en el #IstmoDeTehuantepec. Ve más en ⬇️https://t.co/CKEnUOrh62 pic.twitter.com/buepP9P0Yu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 24, 2026

Cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región. Ambiente frío a muy frío durante la mañana, así como gélido en Chihuahua, Durango, Nuevo León.

Ambiente templado a cálido por la tarde. Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León, así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en el resto de la región y rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua.