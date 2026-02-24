Prevén martes con bajas temperaturas al amanecer y cálidas durante el día; masa de aire ártico modificará sus características térmicas

Este martes, se pronostica ambiente frío a gélido al amanecer con posibles heladas en zonas altas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Por la tarde, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío núm. 37 modificará sus características térmicas.

Cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región. Ambiente frío a muy frío durante la mañana, así como gélido en Chihuahua, Durango, Nuevo León.

Ambiente templado a cálido por la tarde. Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León, así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en el resto de la región y rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua.

