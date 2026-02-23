Prevén lunes templado y soleado; máxima será de 21°C en Chihuahua capital

La masa de aire ártico asociada al frente frío 37 continuará generando ambiente frío a muy frío al amanecer y rachas de viento de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en Zacatecas, San Luis Potosí y Durango. Ambiente frío a muy frío durante la mañana en zonas montañosas y fresco durante la tarde en la región. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.