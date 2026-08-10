Prevén lunes con lluvias en las regiones centro y sur; onda de calor se mantiene en el noreste del estado

Este lunes, el monzón mexicano persistirá en el noroeste del país y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente de México, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noroeste, norte y occidente del país, presentándose lluvias puntuales intensas en zonas de Chihuahua (suroeste), Durango (oeste) y Sinaloa (centro).

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Por la mañana, cielo medio nublado en la región y bancos de niebla en zonas altas, así como ambiente fresco a templado.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, siendo muy caluroso en zonas de Chihuahua y Nuevo León, persistiendo la onda de calor en Chihuahua (noreste) y Nuevo León (centro y este).