Compra una moto y dos horas después muere al protagonizar un accidente

Un hombre de 22 años murió en Turquía apenas dos horas después de comprar una motocicleta de segunda mano.

Just two hours after buying the motorcycle he had always dreamed of owning, 22-year-old Otku Kiskin tragically lost his life in an accident in Tekirdağ, Turkey. He reportedly lost control, hit a pile of dirt, and crashed into a parked vehicle. Despite being rushed to the… — Tunchy (@OluwasegunFale) August 8, 2026

El joven perdió el control del vehículo en una carretera de Tekirdag y chocó primero contra un montón de tierra y luego contra una furgoneta estacionada.

Fue trasladado con heridas graves a un hospital, donde falleció pese a los esfuerzos de los médicos. El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad.