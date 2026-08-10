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Compra una moto y dos horas después muere al protagonizar un accidente

Un hombre de 22 años murió en Turquía apenas dos horas después de comprar una motocicleta de segunda mano.

El joven perdió el control del vehículo en una carretera de Tekirdag y chocó primero contra un montón de tierra y luego contra una furgoneta estacionada.

Fue trasladado con heridas graves a un hospital, donde falleció pese a los esfuerzos de los médicos. El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad.

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