Confirman que no hubo permisos para evento de rodeo en favor de Pérez Cuéllar, un jinete grave

Fuentes al interior del Gobierno del Estado confirmó que el evento de rodeo que se realizó este domingo 09 de agosto en la Arena Tierra Vieja no solicitó los permisos necesarios para su realización.

En este sentido, el evento no está en la lista de eventos espaciales registrados antes la Subsecretaría de Gobernación.

De igual manera, en la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) no se ingresaron los trámites necesarios para un evento de rodeo.

El rodeo previsto para las 12 horas de este 09 de agosto terminó en tragedia luego de que un jinete resultó con heridas de gravedad y la organización no pudo brindarle los primeros auxilios porque no había ambulancias presentes.

Trascendió que el evento estuvo tapizado de propaganda en favor de Cruz Pérez Cuéllar, aspirante de Morena a la gubernatura de Chihuahua quien estuvo presente en el rodeo y se habría retirado de manera abrupta luego del accidente del jinete.