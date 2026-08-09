Un jinete resulta herido de gravedad durante el rodeo organizado por Cruz Pérez Cuéllar en Arena Tierra Vieja

Con saldo de un jinete herido de gravedad concluyó el rodeo realizado la tarde de este domingo 9 de agosto de 2026, organizado y encabezado por el aspirante morenista a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar.

A través de videos difundidos por asistentes se pudo observar que la arena estaba tapizada con propaganda del aspirante, evidenciando que el evento formaba parte de sus actos de proselitismo rumbo a 2027.

Durante la suerte de derribe de novillo, un jinete sufrió un accidente que lo dejó gravemente herido. La organización del evento no pudo brindarle los primeros auxilios ni la atención médica que el caso requería, ya que ni siquiera se contaba con una ambulancia para atender a los participantes en caso de emergencia.

Asistentes relataron que los organizadores utilizaron una camioneta para tapar la escena y resguardar a la víctima de las cámaras, en un intento por impedir que los testigos siguieran documentando lo ocurrido.

Cruz Pérez Cuéllar fue captado huyendo del lugar para evitar ser grabado por los asistentes. Hasta el momento, el aspirante no ha emitido ningún posicionamiento frente a esta tragedia, silencio que cobra sentido si se considera que la ausencia de una ambulancia sugiere que el evento tampoco contaba con los permisos de la autoridad competente: es decir, se habría realizado al margen de la ley.