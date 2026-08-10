EE.UU. revela la condición para levantar el bloqueo de los puertos iraníes

Estados Unidos levantará el bloqueo de los puertos iraníes una vez que se restablezca el tránsito por el estrecho de Ormuz, informó Reuters el lunes citando fuentes de la Casa Blanca.

“Una vez que se anuncie el acuerdo para restablecer el transporte marítimo comercial sin impedimentos, Estados Unidos levantará el bloqueo de los puertos iraníes”, declaró un funcionario estadounidense a la agencia.

Las fuentes del medio recalcaron que las futuras acciones estadounidenses dependerán de que Irán “cumpla con sus obligaciones”. Mientras, la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento de Irán ha aprobado este domingo un proyecto de ley que plantea nuevas normas para el tránsito. Con su aprobación, Teherán asegura que no permitirá que ninguna embarcación atraviese esta vía navegable estratégica sin su permiso, al considerarla patrimonio nacional. Además, el país persa afirma que el paso marítimo no será reabierto hasta que Estados Unidos “corrija su comportamiento”.