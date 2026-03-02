Prevén daños mínimos a comercios por 8M en el centro

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Claudia Portillo López dio a conocer que ante la realización de la Marcha por el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, se esperan daños mínimos en comercios por protesta.

En este sentido la líder del comercio del centro comentó que se respetan las manifestaciones por lo cual son pocos los comercios que llegarían a tener complicaciones o daños durante la marcha.

”Pues mira, es una marcha que se hace año con año hemos visto en años anteriores o te puedo hablar desde la gestión que yo tengo dentro del Consejo directivo Cocentro, que lo que los daños a nuestros comercios, pues han sido mínimos el año pasado no sufrimos ningún daño, el año antepasado algunas pintas solamente pero pues sí, es este respeto a las personas que pues que trabajamos día con día y que estamos ahí”, comentó.

Reitera que en años pasados no tuvieron ninguna afectación a negocios por lo cual se dio la jornada normal e incluso se dio una mejora en las ventas.