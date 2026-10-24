Brewers, contra la historia tras ganar el Juego 1 de la Serie Mundial

Aunque la historia favorece a los equipos que toman ventaja temprana en el “Clásico de Otoño”, los antecedentes no juegan a favor de Milwaukee.

Los Milwaukee Brewers ganaron su primer partido de Serie Mundial en 44 años, en un momento de catarsis para una fanaticada que esperaba desde 1982 el regreso de su equipo a estas instancias. En un emocionante encuentro que se definió por una carrera, con marcador de 3-2 frente a los Tampa Bay Rays, los Brewers tomaron una codiciada ventaja en el Juego 1, pero esto no significa que tengan asegurado el campeonato.

De acuerdo con ESPN Research, los equipos que toman la ventaja después del primer partido de una serie de postemporada al mejor de siete juegos han ganado la serie en 128 de 199 ocasiones, lo que equivale al 64% de las veces. Bajo el formato actual de 2-3-2, los equipos que se han adelantado tras el primer juego han ganado 70 de 104 series, lo que representa el 67%.

A partir de estos números, podría pensarse que la victoria coloca a los Brewers en una posición sumamente favorable. Sin embargo, el equipo de Milwaukee es una excepción a esa tendencia. En su historia, ha tomado ventaja de 1-0 en cuatro series de postemporada al mejor de siete juegos y ha terminado perdiendo tres de ellas. Su única victoria llegó en la pasada Serie de Campeonato de la Liga Nacional, cuando barrió a los Los Angeles Dodgers. Esto significa que los Brewers solo han ganado el 25% de las series en las que han tomado el control tras el primer encuentro.

Milwaukee tratará de repetir lo conseguido contra los Dodgers y, al mismo tiempo, dejar atrás esos antecedentes cuando salga en busca de la victoria en el segundo partido de la Serie Mundial contra los Rays, programado para el sábado 24 de octubre.

Si los Brewers logran colocarse con ventaja de 2-0 sobre los Rays, la historia pasaría a estar de su lado. De los 55 equipos que han tomado una ventaja de 2-0 en una Serie Mundial, 45 (82%) han terminado ganando el campeonato. Entre ellos figuran los últimos 13 equipos que alcanzaron esa ventaja y 19 de los últimos 20, de acuerdo con ESPN Research.