Presentan cartelera de Expogan 2026: Óscar Maydón, Los Tucanes y más

Este martes se dio a conocer la lista de artistas que se presentarán en el Expogan 2026.

Itzel Rodríguez, encargada de logística y coordinación del Palenque de la Expogan señaló que la edición 2026 se llevará a cabo del 22 de octubre al 1 de noviembre.

Además, indicó que la estructura del Palenque fue renovado y remodelado con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia a las y los asistentes, con mayor comodidad y butacas numeradas incluso en el área general.

“Estamos trabajando mucho para que este Palenque sea de nuevo uno de los escenarios más importantes del estado de Chihuahua”, señaló.

Cartelera del Palenque Expogan 2026

* 22 de octubre: Óscar Maydon y Ovi

* 23 de octubre: Los Tucanes de Tijuana

* 24 de octubre: Marca Registrada

* 25 de octubre: Grupo Elefante

* 28 de octubre: Majo Aguilar

* 29 de octubre: Generación R + cuatro exvocalistas de Banda El Recodo: Carlos Arabia, Alex Ojeda, Charlie Pérez y Alex Villarreal

* 30 de octubre: Herencia de Grandes

* 31 de octubre: Grupo Duelo

* 1 de noviembre: Artista sorpresa