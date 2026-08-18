Se reúne Jorge Soto con personas con discapacidad visual

El diputado Jorge Soto sostuvo una reunión con un grupo de personas con discapacidad visual para conocer directamente sus necesidades y explorar alternativas que les permitan acceder a mejores prestaciones sociales, vivienda y seguridad social.

Durante el encuentro, los asistentes explicaron que son personas económicamente activas y que la mayoría cuentan con empleo, pero enfrentan dificultades para acceder a prestaciones, programas y trámites en instancias gubernamentales, que les permitan mejorar su calidad de vida.

Soto señaló que uno de los temas que llevará al análisis del presupuesto estatal del próximo año será la posibilidad de identificar recursos y programas que atiendan de manera más efectiva a las personas con discapacidad.

“Como diputado tengo la posibilidad de buscar en el presupuesto recursos y encontrar la manera de ampliar programas para el próximo año. La gobernadora ha mostrado sensibilidad hacia los grupos vulnerables y estoy seguro de que podremos encontrar caminos para avanzar”, expresó.

Otro de los planteamientos fue simplificar los trámites para recibir apoyos estatales. Entre las alternativas se habló de evitar que las personas tengan que acreditar cada año una condición permanente, así como facilitar visitas domiciliarias o permitir que determinados procedimientos puedan realizarse mediante terceros.

Soto consideró que las instituciones deben adaptarse a las necesidades de los ciudadanos y no convertir los trámites en una barrera adicional.

“Hay cosas que podemos mejorar y para eso sirven estos encuentros: escuchar, revisar qué puede hacerse desde el presupuesto y convertir esas necesidades en soluciones. Hagamos de Chihuahua la mejor versión de México”, concluyó.