En Morena son unos gandallas y unos cínicos; aquí se quejan de la reforma electoral y en Zacatecas se roban espacios: JL Villalobos

Ante el anuncio del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de que impugnará la reforma electoral aprobada por la mayoría morenista en el Congreso de Zacatecas, el diputado local y coordinador de Afiliación y Registro Partidario del CEN del Partido Revolucionario Institucional, José Luis Villalobos, afirmó que en Morena son “unos gandallas y unos cínicos”, pues mientras tienen mayoría legislativa arrasan con todo, pero cuando no, se quejan, como lo que sucedió con la reforma electoral aprobada aquí en Chihuahua, la cual fue impugnada por los diputados locales morenistas.

“Tuve comunicación con el coordinador de los diputados del PRI de Zacatecas, que es el presidente también del Comité Directivo Estatal, el diputado Carlos Peña. ¿Cómo fue? Citaron a un periodo extraordinario, tomaron como referencia una iniciativa y un dictamen de más de un año, en el que incluso el PRI, en la esencia y el origen de esa iniciativa, acompañó algunas cuestiones del dictamen y de la propuesta, y a la hora de discutirlo en sesión, Morena, como acostumbra, hizo un madruguete y en lugar de discutir un dictamen que se propuso a través de una iniciativa de hace un año, lo que hicieron fue que a través de una reserva, modificar más de un artículo distinto a los que venían en el dictamen. Hicieron lo que les dio la gana y destruyeron la manera de asignar a los diputados y diputadas de representación proporcional”, explicó Villalobos García.

El legislador local del PRI por Chihuahua añadió que “copiaron el modelo del Plan A de la presidenta Claudia Sheinbaum para agandallarse los espacios de representación proporcional. El PRI votó en contra, el PRI estuvo presente alzando la voz para defender el modelo democrático. La representación proporcional es una garantía de representación democrática plural en los Congresos de los estados y el PRI se manifestó a favor de ello. ¿Qué demostró Morena? Que son unos gandallas, que son unos cínicos, son unos mafiosos y se quieren robar a la mala la mayoría en el Congreso en la siguiente elección”.

“Ellos así son, acuérdense, cuando a ellos les afecta la representación que tienen en algunos estados, somos nosotros la mafia del poder, el PRIAN. Ah, pero cuando son ellos, es el bien del pueblo, es la voz del pueblo, es que el pueblo quita y el pueblo pone y demás. Entonces, Morena es incongruente. Morena, lo hemos dicho, es un cártel y lo que hace es utilizar estos métodos mafiosos para robarse los espacios de representación y seguir destruyendo el país como lo está haciendo en Zacatecas”, concluyó José Luis Villalobos.