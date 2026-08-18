Apoya diputado Jaime Torres a familias afectadas por las trombas en Babícora de Conoachic y Ciénega Blanca

Ante las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias y trombas registradas el pasado 11 de agosto, el diputado del Partido Acción Nacional, Jaime Torres Amaya, realizó las gestiones necesarias para apoyar a las familias de las comunidades de Babícora de Conoachic y Ciénega Blanca, quienes resultaron afectadas por este fenómeno meteorológico.

Como resultado de estas gestiones, se logró la entrega de diversos apoyos a personas de ambas comunidades, con el propósito de contribuir a atender algunas de las necesidades más apremiantes que enfrentan las familias y brindarles respaldo durante este momento.

Torres Amaya destacó que, ante situaciones de emergencia, es fundamental mantener una comunicación permanente con las comunidades y canalizar sus necesidades ante las instancias correspondientes, buscando que la atención llegue de manera oportuna a quienes más lo necesitan.

El legislador refrendó su compromiso de continuar trabajando desde el Congreso del Estado en favor de las familias del Distrito 13, impulsando gestiones que permitan atender las necesidades de las comunidades y brindar acompañamiento ante situaciones que puedan poner en riesgo su bienestar y patrimonio.

Con estas acciones, Torres Amaya reiteró que continuará atento a las necesidades de las comunidades del Distrito 13, fortaleciendo la gestión y coordinación con las autoridades para contribuir a la recuperación de las familias que resulten afectadas por fenómenos naturales.