A favor de regular uso de celulares en aulas, consulta Educación iniciativa a docentes y padres de familia

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila se pronunció a favor de regular el uso de teléfonos celulares y de redes sociales en menores de edad en horas clase.

Ello en relación a la iniciativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la cual, se inició en días pasados con la consulta de la propuesta en algunos sectores de la estructura educativa como directores, supervisores, docentes y sociedad de padres de familia.

Adelantó que una cantidad importante de quienes forman la estructura educativa consideran como problema el uso de teléfonos celulares en las aulas e inclusive algunas escuelas ya implementaron la prohibición.

“Me parece muy importante expresar que lo que pretendemos es también ponernos en sintonía para emitir reglas de uso ético que le de posibilidades de potenciar al docente y favorecer los procesos de enseñanza”.