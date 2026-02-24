Presentan Avanzamos México; apoyo al turismo de Chihuahua con digitalización en cobros

Esta mañana el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos en compañoa de Marte Luis Molina Orozco director de Gestión Social de Destinos de la Secretaría de Turismo Federal, encabezaron la presentación de Avanzamos por México.

En esta ocasión señalaron el avance del turismo y apoyo económico, esta vez al tener en el país 177 localidades de pueblos mágicos tendrán un beneficio y este año le toca a los nuevos pueblos mágicos de Chihuahua con Casas Grandes, Guachochi y Parral.

“Hoy vamos a lanzar una estrategia integral que se llama Avanzamos por México, esta estrategia nace de la estrategia integral del fortalecimiento de los pueblos mágicos del país. Hoy son 177 localidades que tenemos nombradas como pueblos mágicos. Tenemos cinco en el estado de Chihuahua”, comentó.

En el año 2025 se realizó la primera etapa de clasificación, una nueva para los pueblos mágicos con el fin de mejorar los estándares de calidad y provocar que todos y cada uno de los pueblos mágicos tuvieran un servicio por lo menos estándar y a través de cinco ejes estratégicos, planeación y desarrollo turístico, equipamiento, impresión, infraestructura, servicios y calidad que deriven en la certificación, promoción o publicidad y comercialización.

De la mano del banco BBVA y gobierno federal se dará un apoyo a prestadores de servicio turístico para darles un posicionamiento de marca promoviendo el turismo de Chihuahua en todos los cajeros automáticos e instalaciones de sus sucursales, además de crear una digitalización en pagos con una estadística data tour 2.0 con mayor información con una digitalización.

“Es una iniciativa para impulsar el turismo con sector y BBVA para fortaleces la economía local y la inclusión financiera, hace unos meses se dio el arranque de dicha iniciativa y se dará un apoyo a estas comunidades de los 177 hay 88 sucursales y 5 centros pymes (cajeros), por lo cual impulsaremos el turismo con este proyecto”, comentó el representante de BBVA.

Para las personas fisicas se dará un cobro de comisión del 0.99 y mipymes con 0% de comisión además de una propuesta de crédito con una tasa del 16& de interés con el fin de apoyar más la digitalización para evitar el efectivo.

Ante el comienzo el 11 de junio la inauguración del mundial con turismo avanzado se esperan 5.5 millones de turistas más con 12 días con 3 ciudades sedes por lo cual esta nueva estrategia es para impulsar el turismo de Chihuahua a nivel nacional.