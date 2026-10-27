Presenta Zoé Robledo 12 acciones en 120 días para mejorar la atención médica y las condiciones laborales en el IMSS

• El incremento de 8% beneficiará a 504,276 trabajadores activos a partir de hoy y 367,347 jubilados y pensionados a partir del 1 de noviembre.

• Es la tercera vez en 23 años que el incremento llega a 8% y la segunda en 14 años que el tabular llega al 4%. Se invertirán 11 mil 745 millones de pesos para implementar las 12 acciones.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó un plan de 12 acciones que se implementarán en un plazo de 120 días para mejorar la atención médica y las condiciones laborales.

Destacó que la estrategia surgió del diálogo directo con el personal, piso por piso, en cada hospital. Durante su participación en la conferencia encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, el titular del Seguro Social informó que se invertirán 11 mil 745 millones de pesos en estas acciones.

Los recursos se obtendrán mediante nuevos esquemas de contratación de servicios que antes se adquirían de manera fragmentada, la compra directa de equipos de anestesia, un nuevo esquema de hemodiálisis, estrategias de diálogo con proveedores y la reducción de la subrogación de servicios.

Indicó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se retomó el diálogo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para incrementar el aumento salarial de 6.8 a 8 por ciento: 4 por ciento al salario tabular y 4 por ciento a la ayuda para renta.

El incremento fue aprobado por el H. Consejo Técnico del IMSS. Subrayó que el aumento de 6.8 por ciento representaba un gasto cercano a 20 mil millones de pesos (mdp), mientras que el esfuerzo adicional para elevarlo a 8 por ciento implica otros 5 mil 229 mdp. El incremento beneficia a 504 mil trabajadores en activo.

“Es un esfuerzo importante que estamos seguros seguirá contribuyendo al poder adquisitivo de nuestras trabajadoras y trabajadores”, señaló.

Zoé Robledo destacó que, en los próximos 120 días, se otorgará una plaza de base a 10 mil 939 trabajadores que actualmente cubren guardias, vacaciones e incapacidades mediante contratos temporales, conocidos como 08.

Recordó que, durante la pandemia, 7 mil 378 trabajadores se incorporaron al Instituto bajo este esquema de contratación.

Detalló que, del total de trabajadores que serán basificados, 6 mil 363 son enfermeras y enfermeros, mil 439 médicos y 673 camilleros. También se incluirá a personal de higiene y limpieza, almacén, ventanilla, conservación y otras categorías, con el propósito de fortalecer la atención hospitalaria y los servicios a los derechohabientes. Para esta medida se destinarán 3 mil 140 millones de pesos.

Asimismo, informó que se contratarán 2 mil 500 médicos especialistas. Actualmente, el IMSS cuenta con 51 mil 382 especialistas, 13 mil más que en 2018, y a partir del próximo año egresarán 10 mil médicos residentes.

Como parte de esta estrategia, el 3 de noviembre se abrirá una convocatoria para cubrir plazas de difícil cobertura, con énfasis en Medicina Interna, Urgencias y Radiología, a fin de agilizar los servicios y brindar atención con mayor oportunidad. Para ello se destinarán 800 millones de pesos.

El director general del IMSS también anunció la compra de 100 equipos médicos de alta tecnología: tres aceleradores lineales, cuatro equipos de resonancia magnética de tres teslas, 67 mastógrafos y 26 tomógrafos de 256 cortes.

La adquisición se realizará mediante compras directas a los fabricantes, diálogo estratégico y subastas subsecuentes de descuento. Además, se adquirirán 2 mil 917 equipos médicos: mil 81 máquinas de anestesia, 10 arcos en C —equipos de rayos X que permiten al cirujano obtener imágenes durante una operación—, mil 806 monitores rodables y 20 equipos de ultrasonido.

También se dará mantenimiento correctivo y preventivo a 4 mil 756 equipos. A estas medidas se suma la adquisición de mil 321 sillones clínicos reclinables para urgencias, 5 mil 851 camillas para urgencias y traslados, 6 mil 194 camas para hospitalización —la segunda compra más grande de este tipo de insumos—, mil 977 sillas de ruedas para trasladar pacientes dentro de los hospitales y 2 mil 673 sillas para regadera.

En materia de infraestructura hospitalaria, Zoé Robledo informó que se modernizarán 458 sistemas de aire acondicionado en 153 hospitales, como parte de una estrategia para mejorar las instalaciones y contribuir al control de infecciones.

También se renovarán 144 equipos de casas de máquinas, entre ellos motobombas, calderas, tanques de agua caliente e hidroneumáticos. Asimismo, se sustituirán 63 elevadores, que se sumarán a los 347 renovados durante la presente administración.

Otra de las acciones será la digitalización de la receta colectiva, lo que permitirá que 7 mil 36 enfermeras dejen de llenar formatos manualmente y dediquen más tiempo a la atención de los pacientes. Para ello, se instalarán mil 900 equipos de cómputo que permitirán conocer en tiempo real qué insumos se solicitaron, surtieron y entregaron en cada servicio hospitalario.

El titular del Seguro Social señaló que el IMSS impulsará un esquema de almacenes modernos y distribución de última milla para garantizar la disponibilidad de medicamentos en las unidades médicas.

También destacó que los derechohabientes podrán reportar faltantes de medicamentos a través de la plataforma recetacompleta.gob.mx o de la línea telefónica 800 953 22 18. Para ampliar la capacidad de atención de los servicios médicos, el IMSS realizará 31 mil 700 cirugías adicionales durante las noches y los fines de semana.

El programa contempla intervenciones de cataratas, vesícula, rodilla, hernia, matriz, cadera y mama, con el objetivo de reducir los tiempos de espera para los derechohabientes. Robledo explicó que la implementación de la agenda digital permitirá mantener abiertas las citas de especialidad durante noviembre y diciembre, periodo en el que anteriormente se suspendían. Con esta medida será posible programar cerca de 60 mil consultas adicionales y evitar que se difieran hasta enero.

Finalmente, informó que se instalarán 48 módulos de Trato Digno en las áreas de urgencias para orientar y acompañar a pacientes y familiares. Además, se incorporará información sobre el estado de los pacientes a través de la aplicación IMSS Digital y se fortalecerá la conectividad en las salas de espera, con el propósito de mejorar la experiencia de atención. –

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