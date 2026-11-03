Obtiene Cobach 18 campeonatos en los Juegos Nacionales Deportivos

El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) obtuvo 18 campeonatos, dos subcampeonatos y dos terceros lugares, en los Juegos Deportivos Nacionales de Colegios de Bachilleres 2026 celebrados en Durango.

Más de 100 estudiantes representaron a Chihuahua frente a delegaciones de distintos estados del país y sumaron 22 posiciones en el podio, en disciplinas individuales y de conjunto.

El atletismo aportó 12 primeros lugares y un tercer puesto. En la rama femenil ganaron las pruebas de 100, 200 y 3 mil metros planos, 100 metros con vallas y 5 mil metros de marcha, además de un tercer lugar en salto de longitud.

En la varonil, el representativo chihuahuense Cobach consiguió campeonatos en 100, 200 y 400 metros planos, 100 metros con vallas, lanzamiento de bala y disco, y salto de longitud.

En deportes de conjunto, obtuvo el primer lugar en basquetbol femenil, futbol soccer, voleibol y beisbol varonil; además del segundo en basquetbol varonil y el tercero en softbol femenil.

En ajedrez, la delegación ganó las categorías individual varonil y por equipos femenil, además del subcampeonato individual femenil.