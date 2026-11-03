Entrega Estado apoyos alimentarios a más de 100 personas mayores en Ciénega de Ortiz

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común entregó despensas en beneficio de 102 habitantes de Ciénega de Ortiz, municipio de Chihuahua, como parte del programa de apoyos alimentarios para personas adultas mayores.

El titular de la dependencia, Jesús Carrillo, dijo que la distribución de estos apoyos de NutriChihuahua estuvo a cargo de la Dirección de Grupos Vulnerables, para contribuir a que las y los beneficiarios cuenten con alimentos de la canasta básica suficientes, que respondan a sus necesidades.

Carrillo destacó que para la gobernadora Maru Campos es prioritario reconocer la dignidad de las y los chihuahuenses que más lo necesitan, por lo que el Gobierno del Estado impulsa acciones orientadas en atender sus principales requerimientos y mejorar sus condiciones de vida.

El funcionario agregó que NutriChihuahua beneficia a 775 personas mayores en el municipio de Chihuahua, en la que se incluye a las y los habitantes de las localidades de la zona rural.

Indicó que está pendiente una última jornada de distribución de despensas programada para finales de noviembre, con la que se efectuará la tercera entrega de apoyos alimentarios.