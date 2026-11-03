Refuerza Estado acciones de prevención y atención a la salud mental

– _Durante 2026 se han realizado 3 mil 770 talleres preventivos, 3 mil 899 capacitaciones para profesionales de la salud, y 24 mil 189 tamizajes en niñas, niños y adolescentes_

El Gobierno del Estado reforzó este año las acciones encaminadas a fortalecer la prevención y la atención a la salud mental de la población de todos los rangos de edad, mediante diversas jornadas de capacitación.

El director general del Instituto Chihuahuense de Salud Mental (Ichisam) y comisionado estatal de Atención a las Adicciones, Javier González Herrera, informó que los resultados de esta estrategia, fueron presentados ante la Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Chihuahua.

Indicó que se han implementado acciones de sensibilización, capacitación, detección temprana y atención psicológica, con especial énfasis en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En lo que va del presente año se han realizado 3 mil 770 talleres preventivos, derechos humanos, habilidades para la vida, crianza positiva, primeros auxilios psicológicos, prevención de la violencia y fortalecimiento de la salud emocional.

Estas actividades se desarrollan principalmente en instituciones educativas y están dirigidas a personas de entre 8 y 20 años, para fortalecer los factores de protección, promover habilidades socioemocionales y favorecer la identificación oportuna de situaciones de riesgo.

En materia de detección temprana, se han aplicado 24 mil 189 tamizajes de salud mental en niñas, niños y adolescentes. De este total, 11 mil 429 se realizaron en hospitales, centros de salud y otras unidades de atención, y 12 mil 760 en planteles de educación Media Superior.

Estas evaluaciones permiten identificar posibles factores de riesgo relacionados con ansiedad, depresión y autolesiones, con el objetivo de facilitar la orientación, el seguimiento y la canalización oportuna a los servicios especializados de salud mental.

Además se reportaron 3 mil 899 capacitaciones dirigidas a profesionales de la salud, para fortalecer sus conocimientos y herramientas en la prevención, detección y atención de personas en situación de riesgo.

Entre los contenidos abordados destacan, la identificación de señales de alerta, la gestión del estrés, la importancia de la salud mental, que comprende las acciones de acompañamiento y apoyo posteriores a un fallecimiento.

De manera complementaria, se desarrollaron 57 actividades de capacitación y sensibilización que beneficiaron a 2 mil 212 personas, mediante pláticas, talleres y conferencias sobre ansiedad, depresión, autocuidado, duelo, prevención de autolesiones, primeros auxilios psicológicos, así como prevención y atención.

Las intervenciones se han llevado a cabo en coordinación con instituciones del sector salud, como el Issste, el Hospital Christus Muguerza, el Hospital General y unidades médicas de primer nivel, a través de actividades preventivas, pláticas y tamizajes.

En el ámbito educativo se ha trabajado con diversas instituciones de educación Media Superior y superior, así como con escuelas primarias y secundarias estatales, y federales.

González Herrera destacó que las estrategias del Gobierno del Estado contemplan el trabajo coordinado entre los sectores de salud, seguridad y educación, con especial atención en la implementación de protocolos de atención psicológica, la identificación temprana de factores de riesgo y el fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario.

Reiteró la importancia de que madres, padres de familia, docentes y ciudadanía en general fomenten la comunicación abierta sobre las emociones, identifiquen oportunamente cambios significativos en el comportamiento y acudan a los servicios de salud cuando detecten alguna situación de riesgo.