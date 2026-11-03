Desmiente JMAS supuesta privatización de plantas tratadoras y califica de falsas las acusaciones de Cruz Pérez Cuéllar

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), aclaró que no existe ningún proyecto definido para la contratación de un servicio externo para operar las plantas tratadoras de aguas residuales, ni una licitación en proceso o contrato asignado a alguna empresa particular, como lo señaló el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar.

El Director Ejecutivo de la JMAS, Alberto Paredes, calificó como falsas las declaraciones realizadas ayer por Pérez Cuéllar y precisó que tampoco existe una propuesta económica de 540 millones de pesos anuales, como se difundió.

Explicó que, actualmente las plantas tratadoras son operadas directamente por personal de la JMAS, luego de que en junio pasado concluyera el contrato de prestación de servicios que durante casi 20 años estuvo a cargo de una empresa externa. Aclaró que, este término se llevó a cabo a solicitud de la propia empresa operadora.

“Es una total mentira el tema de las plantas tratadoras de agua. Al día de hoy, no existe un proyecto en específico sobre el destino de las plantas, mucho menos una propuesta económica, eso es totalmente falso, además, no existe una licitación, ni en proceso y mucho menos con fallo a favor de alguna empresa”, expresó.

Paredes señaló que, analizar y evaluar alternativas para el funcionamiento de las plantas no significa privatizarlas, sino revisar las opciones disponibles para garantizar su operación, considerando que durante más de dos décadas este servicio estuvo a cargo de una empresa externa.

Consideró que, el ambiente político electoral propicia este tipo de señalamientos sin sustento, sin embargo, subrayó que, cualquier cuestionamiento debe estar respaldado por hechos y documentos.

“Yo reto al señor Pérez Cuéllar a que me presente un solo documento que acredite su hecho, porque las palabras se las lleva el viento”, expresó.

En ese sentido, Paredes señaló que, estas declaraciones parecen buscar desviar la atención de los resultados de la administración municipal de los últimos cinco años, particularmente después de las recientes lluvias, que evidenciaron las carencias de infraestructura y el rezago que enfrenta la ciudad.

Como ejemplo, mencionó la situación registrada en el fraccionamiento Gardeno, donde, aseguró, los vecinos hicieron llegar desde hace cinco años una petición al Gobierno Municipal para atender la problemática del dique de la zona, sin que recibieran una solución por parte de la autoridad. Incluso, señaló que, no se proporciona los insumos necesarios (diesel) para operar de manera eficiente el departamento de Bomberos.

“Quiero pedirle a Pérez Cuéllar que no intente desviar la atención, las y los juarenses valoran el trabajo de los más de mil 500 trabajadores que estamos aquí en la Junta de Agua atendiendo sus necesidades”, agregó.

Finalmente, el Director Ejecutivo expresó su confianza en el profesionalismo y responsabilidad de las y los integrantes del Consejo de Administración y reiteró que la JMAS continuará trabajando para mejorar los servicios que reciben las y los juarenses.