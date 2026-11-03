Rechaza Congreso licencia de Maru Campos por caso El Pinal; es el 3er intento de Morena

La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por tercera vez pide ante sesión de Congreso la licencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván ante el operativo realizado el pasado 17 de abril en El Pinal, Morelos que hoy la investigación cuenta con la detención y proceso legal del exfiscal César Jáuregui y un acusado más en fuga.

En tribuna la diputada morenista Magdalena Rentería Pérez presentó un exhorto en el cual se le pide a la mandatarioa pedir licencia para que se facilite la investihación en torno a las responsabilidades de la supuesta participación de agentes de la CIA de manera ilegal del 17 al 19 de abril.

Nuevamente se presentaron videos en plena sesión de las entrevistas que realizó la mandataria en la Ciudad de México con medios de comunicación nacionales, destacando que hay contradicciones que se tienen que aclarar.

Por la mayoría del Congreso del Estado con 18 votos en contra, dos abstenciones (America Aguilar y Octavio Borunda), 2 no votaron (Rosana Díaz e Irlanda Dominique) y 11 votos a favor se dio el desecho de la petición de Morena por tercera vez en sesión.

Fue el mismo congreso que dio paso al punto de acuerdo se diera en sesión pues en sesiones pasadas no hubo corum legal por lo cual se dio la cancelación, esta es la tercera y posiblemente la última vez que se tome el punto.