Realiza Poder Judicial el Concurso de Altares de Muertos 2026

Chihuahua, Chih.– En el marco del Día de Muertos el Poder Judicial del Estado de Chihuahua se llenó de color, memoria y tradición con la realización del concurso de altares de muertos 2026, una iniciativa que reunió a personal de áreas jurisdiccionales y administrativas de todos los distritos judiciales, con el propósito de preservar y mantener vivas las costumbres que forman parte de la identidad mexicana.

Entre flores de cempasúchil, veladoras, papel picado, fotografías y aromas de incienso, los espacios de trabajo se transformaron en escenarios de homenaje y recuerdo, donde la creatividad y el trabajo en equipo dieron vida a ofrendas dedicadas a honrar la memoria de quienes han dejado una huella en la historia, las familias y la sociedad.

Como parte de esta actividad, en el distrito Morelos participó la magistrada Marcela Herrera Sandoval, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia; el magistrado Francisco Javier Acosta Molina, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial; y la doctora Karla Esmeralda Reyes Orozco, presidenta del Órgano de Administración, mientras en distrito Bravos estuvieron la Magistrada Sara Julieta Muñoz, la Comisionada Minerva, Correa Hinojosa y la Lic. Karen Casillas.

Durante la visita, se apreciaron los detalles, significados e historias plasmadas en cada ofrenda, en las que destacaron elementos tradicionales como el agua, la sal, el pan de muerto, las veladoras, las flores, las bebidas favoritas y los objetos personales de las personas homenajeadas, símbolos que representan el vínculo entre la vida, la memoria y las raíces culturales de nuestro país.

De acuerdo con la convocatoria, se contempló la evaluación de los altares por representantes de los tres órganos del Poder Judicial, tomando en consideración la originalidad y creatividad, la presentación y limpieza, la semblanza o explicación de cada altar, así como el apego a los elementos tradicionales que caracterizan esta expresión cultural.

El encuentro permitió fortalecer los lazos de compañerismo entre las distintas áreas judiciales y administrativas, al tiempo que abrió un espacio para compartir historias, recordar a seres queridos y transmitir el significado de una de las tradiciones más representativas de México.

Con este tipo de iniciativas, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua refrenda su compromiso con la preservación de las tradiciones, la promoción de la cultura y el fortalecimiento de la identidad institucional, reconociendo que honrar a quienes ya no están también es una manera de mantener vivos sus recuerdos y el legado que permanece entre nosotros.