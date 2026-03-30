Presenta SSPE resultados de operativos en Guadalupe y Calvo tras despliegue coordinado

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, dio a conocer una serie de resultados derivados del operativo coordinado con autoridades federales en Guadalupe y Calvo, a un mes de haberse realizado la Mesa de Seguridad en la comunidad de Atascaderos.

Durante el informe, Gilberto Loya destacó el arresto de 7 generadores de violencia en este periodo, así como la localización e inhabilitación de 8 campamentos y parapetos utilizados por grupos delictivos que operan en la región.

Asimismo, se logró el aseguramiento de 8 armas largas, 24 cargadores y más de 3 mil 900 cartuchos útiles, además de 4 chalecos tácticos, un vehículo y 5 kilogramos de marihuana, como parte de las acciones de seguridad implementadas en la zona.

Estos resultados son producto de un despliegue estratégico que incluye sobrevuelos con aeronaves de la SSPE, así como el uso de drones que permiten ampliar la cobertura de vigilancia y fortalecer la generación de inteligencia operativa.

De manera paralela, los patrullajes terrestres se mantienen de forma permanente en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, lo que ha permitido no solo reforzar la seguridad, sino también generar acciones de proximidad social y brindar apoyo directo a la población.

Cabe destacar que, recientemente, la SSPE encabezó un operativo mediante el cual familias que habían sido desplazadas pudieron regresar a la comunidad de Atascaderos, la cual actualmente es considerada una zona segura para habitar, gracias a la presencia permanente de la Policía del Estado.