Presenta Sewá Morales el primer diccionario digital ralámuli-español en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, la lingüista Flor Esther Morales Moreno, conocida como Sewá, presentó en el Museo Casa Redonda su proyecto Diccionario Web Ralámuli-Español, el cual fue financiado por la Secretaría de Cultura y destaca por ser el primero en su tipo.

Sewá Morales, integrante de la Academia de la Lengua Ralámuli, destacó que este diccionario se centra en la variante del centro del idioma ralámuli, que cuenta con cinco que son reconocidas oficialmente, y se caracteriza por incluir sustantivos, adjetivos y verbos de dicha lengua.

Esta base de datos digital se logró a través de la postulación de Sewá Morales a la convocatoria del programa Eká, mediante el cual obtuvo apoyo económico para poner en marcha su proyecto cultural.

Señaló que el diccionario cuenta con más de 2 mil entradas y más de mil palabras del idioma; desde su publicación, entre septiembre y diciembre pasados, se registraron más de 30 mil visitas, con un promedio de 200 consultas diarias.

También resaltó que el diccionario se compone de palabras, definiciones y videos de la propia autora del proyecto, con subtítulos en ambos idiomas, para compartir la pronunciación correcta de la lengua.

En la programación y realización de los videos, el proyecto contó con la participación del ingeniero jalisciense Norberto Martínez y del videógrafo Salvador Villalobos Romero.

Morales Moreno agradeció al Gobierno del Estado por la implementación del programa Eká, a través de la Secretaría de Cultura, así como por su vinculación con la empresa “La Norteñita”, que fungió como patrocinadora del proyecto.

De igual forma, resaltó que este es un esfuerzo por dimensionar la necesidad de preservar la identidad cultural ralámuli, que comprende a más de 100 mil personas.

Finalmente, se realizó una demostración del funcionamiento del diccionario, el cual se encuentra disponible en el sitio diccionarioralamuli.com.mx, de manera gratuita para su consulta y para compartir las raíces de este pueblo originario de Chihuahua.