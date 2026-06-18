Presenta Rosana Díaz “pruebas” de que diputados morenistas “manipularon” tiempos para exhibir su ausencia en votación de crédito por 3 mil mdp

La diputada local Rosana Díaz, quien la semana pasada renunció de manera formal a la bancada de Morena, debido a las confrontaciones que se detonaron desde diciembre del año pasado cuando no estuvo presente en la votación del préstamo por tres mil millones de pesos que solicitó el Gobierno del Estado, mostró paso a paso lo ocurrido en esa sesión y señaló a sus excompañeros legisladores de “manipular” los tiempos para exhibir y aprovechar su ausencia cuando acudió al baño.

Díaz Reyes mostró fragmentos de los momentos de la votación, tanto en lo general como en lo particular, del dictamen de Disciplina Financiera en aquella sesión del 16 de diciembre de 2025, cuando los diputados de Morena la acusaron de “traición”, al argumentar que por su ausencia se aprobó “el endeudamiento del Gobierno del Estado”.