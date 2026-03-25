Presenta la Síndica Municipal Olivia Franco su Sexto Informe de Labores

La Síndica municipal, Olivia Franco, presentó su Sexto Informe de Labores ante el pleno del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua, donde expuso de manera integral los resultados, acciones y avances de la Sindicatura durante el periodo.

Durante su exposición, informó sobre la presencia en fideicomisos y consejos, la emisión de dictámenes de factibilidad para la desincorporación de bienes públicos, así como el seguimiento puntual a las finanzas municipales.

En materia de auditoría contable y financiera, presentó análisis de los estados de ingresos y egresos del municipio el ejercicio 2025. Detalló que, al cierre de 2025, los ingresos recaudados (sin contar empréstitos) superaron lo estimado, con un excedente superior a los 188 millones de pesos, mientras que el comportamiento del presupuesto de egresos mostró un ejercicio cercano a lo programado, reflejando un manejo responsable de los recursos públicos.

Asimismo, informó sobre revisiones específicas a contratos de servicios médicos subrogados y con especialistas, fideicomisos y servicios públicos, sin detectarse observaciones en algunos procesos y manteniéndose seguimiento en otros rubros.

Respecto a las inspecciones, informó que se realizaron 56 supervisiones de obra en zonas urbanas y rurales, con el objetivo de verificar avances físicos, calidad de materiales, procesos constructivos y condiciones de seguridad. Estas acciones permitieron detectar áreas de mejora como retrasos en la ejecución y falta de documentación técnica en algunos proyectos.

Como parte de estas acciones, destacó la supervisión de trabajos realizados a través del Fideicomiso para el Cuidado del Agua, incluyendo la inspección de una presa de gavión y la rehabilitación de caminos en el ejido Francisco I. Madero, asegurando que estas obras se ejecuten conforme a lo proyectado.

Además, informó sobre la revisión a prestadores de servicio encargados del mantenimiento, conservación y limpieza de espacios públicos, supervisando el cumplimiento de 20 contratos relacionados con la atención de más de 1,200 parques y jardines, así como la verificación física del equipo y herramientas necesarias para la correcta prestación de los servicios.

Uno de los ejes relevantes fue la cercanía con la ciudadanía, mediante recorridos en colonias, inspecciones de servicios públicos y atención directa a necesidades comunitarias, donde la mayoría de los ciudadanos manifestó conformidad con los servicios municipales.

En materia de coordinación ciudadana, la Sindicatura fortaleció la cercanía con la población a través del programa “Sindicatura en tu colonia”, mediante el cual se realizaron más de 500 visitas a domicilios y comercios en distintas zonas de la ciudad. Estas acciones permitieron identificar necesidades prioritarias como seguridad pública, recolección de basura, alumbrado y mantenimiento de vialidades, generando reportes para su atención oportuna. Asimismo, se destacó que la mayoría de las y los ciudadanos manifestaron conformidad con los servicios públicos municipales.

En otras actividades, destacó presentó Iniciativas ante el Ayuntamiento, entre ellas “Fraccionamientos al 100” y “Peritos Valuadores y Catastrales”, además de reconocer la aprobación de la Iniciativa “Empoderando a Niñas y Adolescentes”.

Finalmente, ante el pleno, la Síndica reiteró que la política de la Sindicatura se ha basado en un enfoque preventivo, privilegiando la vigilancia oportuna, el uso eficiente de los recursos y el fortalecimiento institucional. Subrayó que cada acción emprendida busca traducirse en resultados concretos para la población, reafirmando su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad y cercanía para el desarrollo del municipio de Chihuahua.