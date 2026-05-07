Morena es un narcopartido, un partido de terroristas, denuncian líderes del PRI

La secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua, Janeth Montes López, fijó postura ante los recientes señalamientos y acusaciones en contra de funcionarios y actores políticos vinculados a Morena en el estado de Sinaloa.

Durante rueda de prensa, en la que también participó el diputado Roberto Arturo Medina Aguirre, los dirigentes priistas señalaron que los hechos que involucran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a diversos exfuncionarios relacionados con Morena, representan uno de los episodios más delicados y preocupantes en materia de seguridad, corrupción y presuntos nexos con el crimen organizado en la historia reciente del país.

Janeth Montes López expresó que el PRI no permitirá que se normalice la violencia ni la infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno, al tiempo que sostuvo que México merece instituciones fuertes, transparencia y autoridades verdaderamente comprometidas con la legalidad y el Estado de Derecho.

“El país no puede seguir tolerando gobiernos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Morena debe dar respuestas claras y asumir su responsabilidad política ante la grave crisis de inseguridad que enfrenta México”, declaró.

Por su parte, el diputado y coordinador de la bancada del PRI, Roberto Arturo Medina Aguirre, manifestó que la ciudadanía exige gobiernos honestos, responsables y comprometidos con la seguridad de las familias mexicanas, señalando que las autoridades federales deben actuar con imparcialidad y aplicar la ley sin distinciones partidistas.

Asimismo, señaló que el discurso de soberanía impulsado por Morena no debe convertirse en un argumento para evadir investigaciones, responsabilidades legales o el esclarecimiento de los hechos.