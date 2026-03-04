Presenta DSPM bajas de 105 policías; 58 por renuncia y seis por despidos

La Dirección de Seguridad Pública Municipal se ha quedado sin 105 policías de 2005 a la fecha, según datos de Oficialía Mayor proporcionados a Entre Líneas. De esta cifra, 58 han sido por renuncia; 17 por remoción y seis por separación del cargo.



Mario Alarcón, oficial Mayor de la capital, informó que en 2025 las bajas de elementos de la DSPM se debieron a lo siguiente: Jubilación (11); pensión (9); remoción (17); renuncia (48) y separación del cargo (6).

Asimismo, en lo que va del año 2026, por fallecimiento (1); jubilación (1); pensión (2) y renuncia (10).



En cuanto a las renuncias, remociones o separaciones del cargo, es el Órgano Interno de Control quien se encarga de abrir carpetas de investigación para tratar el tema y de resultar responsable el o la elemento, son dados de baja, notificándolo ante la Oficialía Mayor.

Las renuncias, de acuerdo con la DSPM, no siempre han sido por alguna falta, ya que hay casos en que los elementos se van a vivir a Estados Unidos o señalan que consiguieron otro empleo. Otro de los factores comunes en las separaciones de cargo, tienen que ver por no pasar pruebas como antidoping, comprobarse faltas que dicta el OIC, o, tal fue un reciente caso en el mes de enero, donde un policía fue detenido en Estados Unidos, dado a la tardanza y poca información que se ha brindado, el Órgano Interno trabajó en el proceso para darlo de baja.