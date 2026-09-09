Gobierno propone gasto histórico de 10.63 billones de pesos; casi 15% a programas y obras prioritarias

El gobierno federal propuso que, para el siguiente año, se tenga un gasto histórico en donde casi 15% de este se destine a programas sociales y obras prioritarias de la administración de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con lo proyectado en el Paquete Económico 2027.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) -uno de los documentos que integran el Paquete Económico 2027– la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propone un gasto de 10 billones 636,488 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de apenas 1.1% real en comparación con lo aprobado para este año.

De este monto, 1 billón 585,561 millones de pesos se destinarán a programas sociales y obras de infraestructura prioritarias, es decir, casi 15 de cada 100 pesos que se gasten el siguiente año, se destinarán a estos rubros.

“El PPEF 2027 despliega dos vías complementarias y mutuamente reforzantes. Por una parte, los Programas para el Bienestar —que se consolidaron como derechos constitucionales— atienden de manera directa a la población en situación de vulnerabilidad, cierran brechas estructurales y fortalecen la cohesión social. Por la otra, la inversión física se articula en el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que movilizará recursos públicos y mixtos en sectores estratégicos como energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos, detonando el desarrollo regional, empleo digno e integración de cadenas productivas”, se lee en el Paquete Económico 2027.

Así, para los programas prioritarios de la administración de Claudia Sheinbaum, 18 en total los listados, suman 1 billón 25,388 millones de pesos, con lo que absorben casi 10% del gasto total para el siguiente año.

Nuevamente, el programa con mayor presupuesto al interior es la Pensión para el Bienestar para Adultos Mayores, con un presupuesto de 543,498 millones de pesos, seguida con el Programa de Becas Benito Juárez, con 190,551 millones de pesos y, en tercer lugar, la Pensión Mujeres Bienestar, con 59,356 millones de pesos.

Del lado de las obras prioritarias, estás suman un total de 560,172 millones de pesos repartidos en 12 proyectos, en donde Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá el mayor peso con 255,529 millones de pesos, seguido de los 150,875 millones que se destinarán a los Nuevos Trenes y 60,991 millones de pesos para los proyectos de CFE.