Para prevenir la rickettsia, llevará Municipio brigadas de Patio de Mi Casa a cuatro colonias



-Las brigadas de Patio de Mi Casa recorrerán Atenas, Quintas Carolinas Etapa IV, Pedro Domínguez y Francisco Ruiz Massieu este 19 y 20 de octubre

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de octubre de 2026.- Para ayudar a las familias a prevenir la presencia de garrapatas y reducir el riesgo de enfermedades como la rickettsia, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), llevará el programa Patio de Mi Casa a cuatro colonias de Chihuahua Capital los días 19 y 20 de octubre.

El lunes 19 de octubre, las brigadas visitarán las colonias Atenas y Quintas Carolinas Etapa IV, mientras que el martes 20 de octubre acudirán a Pedro Domínguez y Francisco Ruiz Massieu, con recorridos casa por casa en un horario de 9:30 a 14:00 horas.

Durante estas jornadas se ofrecerán servicios de ectodesparasitación de mascotas, vacunación antirrábica, destilichadero y fumigación peridomiciliaria, acciones que ayudan a reducir los espacios donde pueden proliferar las garrapatas y otros factores de riesgo para la salud.

El Gobierno Municipal invita a las familias de estas colonias a participar en las jornadas y mantener sus patios limpios y libres de objetos en desuso, como parte de las medidas preventivas para proteger su salud y la de sus mascotas.