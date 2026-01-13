Preparan agricultores de Galeana documentación para reunión con Conagua

Productores agrícolas de la región de Galeana se mantienen en trabajos preparatorios para la reunión con autoridades de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) a realizarse este jueves 14 de enero en el Salón Ejidal de la cabecera municipal en punto de las 14:30 horas.

Durante la reunión, se prevé la revisión documental que respalde la legalidad de las concesiones y permisos de extracción hídrica, así como recibir información sobre la corrección, renovación y actualización de los permisos que actualmente ostentan.

Para la reunión se espera la llegada de productores agrícolas del municipio de Galeana, la Comunidad LeBarón, la comunidad menonita, productores de las distintas agrupaciones y agricultores que realizan su actividad de manera independiente.

Por tanto, convocan a quienes se encuentren interesados en formar parte de esta reunión y conocer más sobre el tema y la aplicación de la nueva Ley de Aguas Nacionales, acudir al Salón Ejidal de Galeana y aprovechar para dar un recorrido turístico por los atractivos propios de la región