Descarta SSPE contratos entre Fernández Acosta y empresa de seguridad privada investigada por EU

•⁠ ⁠La institución mantiene una política de transparencia y legalidad.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informa que, derivado de publicaciones recientes en las que se hace referencia al General de División retirado D.E.M. Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, y a su presunta relación con la empresa Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., hasta el momento no existe señalamiento judicial, investigación formal o imputación alguna en su contra.

La información difundida corresponde a una relación de carácter mercantil previa a su incorporación al sistema penitenciario estatal, situación que ha sido explicada públicamente por el propio funcionario, quien además ha señalado que desde tiempo atrás buscó desvincularse de dicha empresa, proceso que le generó afectaciones patrimoniales y económicas.

Actualmente, Ricardo Fernández Acosta, mantiene sus actividades dentro de la Secretaría, para mantener la gobernabilidad de la institución dentro de los Centros de Reinserción del Estado.

Asimismo, la empresa en mención, no ha tenido contrato o colaboración alguna con el Gobierno del Estado, ni tampoco ha tenido operaciones o vínculos bajo permiso de la autoridad estatal o de la Secretaría de Seguridad Pública.

Respecto a los señalamientos administrativos y declaraciones patrimoniales mencionados en algunas publicaciones, estos corresponden a procedimientos previamente atendidos y aclarados ante las instancias correspondientes.

Cabe señalar que en diversas consultas realizadas ante la Secretaría de Hacienda, la empresa en cuestión aparece como inactiva, dichas consultas se realizaron para revisar lapsos que corresponden al periodo comprendido al mes de marzo del 2022 a marzo del 2026, así como del mes de mayo del 2021 a mayo del 2025.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento institucional, así como con mantener una comunicación responsable y oportuna hacia la ciudadanía.