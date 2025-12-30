Preocupa repunte de homicidios, hay mejora en comparación del 2024: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla, dio a conocer que la seguridad en la ciudad ha presentado una mejora a comparación del año pasado y a pesar de los hechos violentos que presentaron un ligero repunte ayer y que es preocupante.

En este sentido, el líder patronal comentó que la seguridad siempre es delicado, en base a cualquier delito, en especial el tema de los homicidios que son hechos lamentables que deben ser condenador, investigados y esclarecidos.

“En el caso de Chihuahua capital, si bien en los últimos días hemos visto un repunte preocupante en hechos violentos, particularmente homicidios, también es importante señalar que, en el balance general del año, los indicadores muestran una mejora en comparación con el año anterior. Esto no debe llevarnos a la complacencia, sino a redoblar esfuerzos para que estos episodios no se repitan y para fortalecer la coordinación entre autoridades y sociedad”, comentó.

Reitera que es necesario que se analicen los resultados con datos y de manera objetiva con el fin de entender si las estrategias aplicadas están dando resultados o requieren ajustes.