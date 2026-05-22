Detecta SSPE fraudes en falsas plataformas de transmisión del Mundial de la FIFA 2026

Como parte de los patrullajes virtuales permanentes en la red, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, emite una alerta a la ciudadanía tras detectar un incremento en plataformas y sitios web fraudulentos que se aprovechan del evento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para estafar a los usuarios.

La SSPE identificó que diversas páginas y enlaces prometen la transmisión en vivo y en tiempo real de todos los partidos del torneo de manera gratuita. Sin embargo, el objetivo real de estos sitios es el robo de información personal y accesos confidenciales mediante técnicas de ingeniería social.

*Modus operandi:*

* Falso registro: Para otorgar el supuesto acceso a la señal en vivo, la plataforma solicita al usuario un correo electrónico y la creación de una contraseña.

* Robo de cuentas: Los ciberdelincuentes se aprovechan de que las personas suelen reutilizar la misma contraseña de sus correos o redes sociales para hackear de inmediato sus cuentas reales.

*Riesgo financiero: En algunos casos, tras el registro, el sistema exige ingresar datos de tarjetas bancarias bajo el pretexto de una “verificación de ubicación geográfica”.

Recomendaciones de seguridad de la Policía Cibernética:

* No proporciones datos personales: Evita ingresar correos electrónicos, contraseñas o datos financieros en enlaces que recibas por mensajería instantánea o redes sociales.

* ⁠Verifica los derechos oficiales: Asegúrate de consumir las transmisiones únicamente a través de las cadenas televisivas y plataformas de *streaming* oficialmente licenciadas por la FIFA para México.

* ⁠Desconfía de lo “gratuito”: Si un sitio te pide descargar un archivo o una extensión para el navegador con la promesa de ver un partido, cierra la página de inmediato, ya que podría tratarse de un virus o *malware*.

Ante cualquier sospecha de fraude o sitio malicioso, la SSPE exhorta a la comunidad a reportarlo de inmediato a la Unidad de Policía Cibernética: teléfono 614 429 33 00, extensión 10955; WhatsApp 656 280 95 62; o el correo electrónico ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx.

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