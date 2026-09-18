Prefiero que me llamen prianista que morenarco: Alex Domínguez

Luego de que la secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI, Janeth Montes, mostrara fotos del exalcalde Marco Quezada y del exgobernador Javier Corral, de los cuales recordó que llegaron a esos cargos a través del PRI y del PAN, respectivamente, y que ahora están en Morena, el dirigente estatal del partido tricolor, Alex Domínguez, afirmó que prefiere que le llamen “prianista” que “morenarco”.

Así lo reiteró después de que Montes narrara la estrategia de la dirigencia nacional de Morena, que es el atacar al PRI y criticar su alianza con el PAN.

Fue cuando mostró las imágenes de Marco Quezada, quien era priista y fue alcalde de Chihuahua capital del 2010 al 2013 y que en 2021 fue candidato de Morena a ese mismo cargo.

Mientras que el exgobernador Javier Corral es ahora senador de Morena, luego de ser militante del PAN durante más de 40 años, militancia a la que renunció en noviembre de 2023.