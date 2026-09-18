Lamenta Bonilla que Sheinbaum no encabezara mesa de seguridad durante visita a Chihuahua

El mandatario capitalino Marco Bonilla, reconoció el diálogo sostenido entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Maru Campos, pero consideró que la visita presidencial representaba una oportunidad para fortalecer la coordinación en materia de seguridad.

Bonilla destacó que el entendimiento entre autoridades de distintos niveles es indispensable para atender las necesidades de la población, por lo que expresó su reconocimiento a ambas mandatarias por la disposición al diálogo.

“Mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos requiere de su diálogo y entendimiento”, señaló.

No obstante, lamentó que la presidenta no hubiera aceptado participar en una reunión de la mesa de seguridad en Chihuahua, ya fuera en la Torre Centinela o en algún otro espacio, al considerar que habría permitido conocer directamente las acciones que se desarrollan para combatir la incidencia delictiva.

El alcalde señaló que en dicha reunión podrían haber informado a la presidenta la gobernadora Maru Campos, el fiscal general del Estado, el secretario de Seguridad Pública estatal, los jefes de las zonas militares, el coordinador estatal de la Guardia Nacional y el delegado de la Fiscalía General de la República.

“Era la oportunidad, la mejor oportunidad para aprovecharla y para que se le informara de primera mano por la gobernadora, por el fiscal, por el secretario de Seguridad Pública estatal y por los jefes de las zonas militares del Estado”, expresó.

Bonilla sostuvo que, si existe interés del Gobierno Federal por conocer la situación de seguridad en Chihuahua, una mesa encabezada por la presidenta habría permitido revisar directamente las estrategias implementadas por las distintas instituciones.

“Si tanto interés tiene el gobierno federal en temas de seguridad en el Estado, pues creo que era la oportunidad”, afirmó.

Finalmente, consideró que este encuentro habría servido para mostrar a la presidenta de México el trabajo que realiza Chihuahua para mejorar sus indicadores de seguridad y reducir la incidencia delictiva.