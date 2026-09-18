Aprueban en positivo dictamen para dotar de fuero al titular de la Auditoría Superior del Estado

Con ocho votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, aprobaron en positivo el sentido del dictamen que dotaría de fuero constitucional al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Se trató de la iniciativa de reforma constitucional presentada por los diputados de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez y Alma Portillo, el diputado del Partido Verde, Octavio Borunda y la diputada América Aguilar.

Dicha iniciativa va por reformar el artículo 179 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, con el objetivo de otorgarle fuero al titular de la ASE, así como otras herramientas institucionales para reforzar su labor fiscalizadora.

Por lo que ocho de los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside el diputado priista Guillermo Ramírez, aprobaron la moción presentada por el diputado Francisco Sánchez, de votar en positivo el sentido del dictamen.

En la reunión estuvieron presentes, además de Ramírez y Sánchez, las diputadas Joss Vega, América Aguilar, Jael Argüelles y los diputados Jorge Soto, Cuauhtémoc Estrada y Octavio Borunda.