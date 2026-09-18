Lo importante es la comunicación, no importa donde: CCE ante reunión de Maru Campos y Sheinbaum

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que no importa si la reunión de la gobernadora Maru Campos con la presidenta Claudia Sheinbaum se realiza en el aeropuerto de Ciudad Juárez el tema es el diálogo por Chihuahua.

“Lo importante es la comunicación, el lugar o lo que se haga eso es lo de manos la comunicación entre los gobernantes es importate para saber lo que necesitamos en Chihuahua en meteria de salud, infraestructura, apoyos y la gobernadora le hará saber como esta en materia de seguridad lastima que no pudo ir Sheinbaum a Centinela”, comentó

En este sentido el líder empresarial comentó que es necesario que se reunan para ver temas importantes en pro del estado, uno de los temas a abordar será el gusano barrenador, seguridad y salud dicho por un oficio de la mandataria estatal.

Cabe destacar que Sheinbaum llegará mañana a la frontera de Ciudad Juárez para presentar su Segundo Informe de Gobierno y no se ha dado una invitación formal a la mandataria estatal.