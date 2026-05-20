Asegura AEI en Parral pick up robada en la ciudad de Chihuahua

Personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, aseguró una camioneta tipo pick up marca Dodge, línea RAM, modelo 2012, de color negro, que contaba con reporte de robo interpuesto el 16 de octubre de 2025 en la ciudad de Chihuahua.

La unidad fue ubicada este miércoles 20 de mayo, en un patio de grúas en el municipio de Hidalgo del Parral, en donde personal del Ejército Mexicano lo depositó tras encontrarla abandonada en el municipio de Valle del Rosario.

En apego a los protocolos de actuación, los agentes verificaron el número de serie del automotor en el Sistema Silver, el cual reveló que la pick up era robada, por lo que fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público que integra la carpeta de investigación y realizará las diligencias para la posterior entrega a su propietario.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.