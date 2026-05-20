Dirige FGE Noroeste operativo para la búsqueda de mujer desaparecida en Janos

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, implementaron un operativo como parte de las acciones permanentes para la localización de Silvia Palmira Ramírez, persona que tiene reporte de ausencia en el municipio de Janos.

Las acciones consistieron en pega y reparto de pesquisas en lugares públicos y concurridos del citado municipio, con la finalidad de obtener información que lleve a dar con el paradero de la femenina de 41 años de edad, quien fue vista por última vez el 23 de febrero del año en curso.

Las diligencias continuarán de manera aleatoria en diversos sectores de la región, por lo que se solicita la colaboración ciudadana que cuente con información relevante para localizarla, comunicarse al número de emergencia 911 o al 089 de Denuncia Anónima.