Precandidato presidencial colombiano se electrocuta al intentar tomarse una foto con simpatizantes

El precandidato presidencial y exalcalde colombiano Enrique Peñalosa difundió en sus redes un curioso video, que rápidamente se hizo viral.

El aspirante conservador del partido Cambio Radical sufrió una inesperada descarga eléctrica mientras trataba de hacerse una foto con dos mujeres, que se encontraban tras las rejas con alambres electrificados de su conjunto residencial.