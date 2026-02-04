Precandidato presidencial colombiano se electrocuta al intentar tomarse una foto con simpatizantes

El precandidato presidencial y exalcalde colombiano Enrique Peñalosa difundió en sus redes un curioso video, que rápidamente se hizo viral.
Buena energía para la #GranConsulta por Colombia🤣🤣 @EnriquePenalosa pic.twitter.com/9ooS6o79vD
— David Luna (@lunadavid) February 2, 2026
El aspirante conservador del partido Cambio Radical sufrió una inesperada descarga eléctrica mientras trataba de hacerse una foto con dos mujeres, que se encontraban tras las rejas con alambres electrificados de su conjunto residencial.