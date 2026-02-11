Positiva disminución de jornada laboral a 40 hrs, pero falta incentivo a empresas: Coparmex

El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que ante el avance que lleva la iniciativa de disminución a la jornada laboral a las 40 horas es positivo, pero hay incógnitas, pues el empresariado requiere también apoyo con iniciativas a mejorar la productividad.

“Lo vemos positivo pero con algunas incógnitas… De entrada el que haya un año de transición lo vemos bien, dará oportunidad a las empresas para prepararse, armar planes y estrategias para que el cambio se maneje de una forma propositiva que no afecte la competitividad. Pero estamos convencidos que se requiere también que el gobierno genere iniciativas y propuestas para apoyar e incentivar la competitividad dentro de las empresas”, comentó.

En este sentido el líder patronal destacó que conforme se da la gradualidad rumbo a las 40 horas, se debe de dar una medida que apoye e incentive la competitividad, esto mejorará la economía y con más facilidad se adoptará este nuevo esquema laboral.

Cabe destacar que esta iniciativa de disminución de 48 a 46 horas en 2027, de 46 a 44 horas en 2028, de 44 a 42 horas en 2029, de 42 a 40 horas en 2030 que será la meta.