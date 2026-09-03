Posición patética y triste la de MC; son unos esquiroles de Morena, lo único que hacen es dividir el voto: ‘Alito’

Este miércoles, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, le respondió al senador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, quien reiteró que su partido no irá en alianza con el tricolor en las elecciones intermedias de 2027.

En un video que compartió en sus redes sociales, el también senador se lanzó con todo contra el líder de la bancada naranja en la Cámara Alta y el coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez.

“Los borrachos son ellos, no se olviden de Álvarez Máynez”, dice ‘Alito’

Moreno Cárdenas llamó “mezquino” a Castañeda y aseguró que Álvarez Máynez es un “borrachazo en los palenques”, por los videos –en esa condición– que ha protagonizado el excandidato presidencial en el pasado.

Dice el mezquino @ClementeCH que el PRI no puede convocar ni a una borrachera. Pues claro, si los borrachos son ellos, los de Movimiento Ciudadano. A nadie se le olvida el borrachazo de @AlvarezMaynez en los palenques. Clemente habla de borracheras porque es lo que conoce en su… pic.twitter.com/ycXfrJYRx8 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 2, 2026

Ante medios de comunicación, en la sede del Senado de la República, Alejandro Moreno calificó de “esquiroles” a los militantes de Movimiento Ciudadano, por negarse a ir en alianza con el PRI e intentar ganar diversos cargos en los comicios del año entrante.

“Yo lamento enormemente la posición patética, triste, que ha hecho ahora el Movimiento Ciudadano, porque están dejando claro que no están con México. Ellos son unos esquiroles. Ya dijeron que no van a ir. Y no es un tema con el PRI”.

“Hay que hablar con claridad. ‘No, nosotros no vamos en alianza por Alito, que porque el PRI, que porque no tiene buena imagen’. Es pura mentira. Ellos son esquiroles de Morena y nosotros vamos a hacer una campaña para darle a conocer al pueblo de México, porque el dividir a las oposiciones es hacerle el servicio a Morena”, dijo el legislador.

Moreno Cárdenas advirtió que, por sí solos, los partidos de oposición no tiene opción de ganar alguna gubernatura en las elecciones intermedias, por lo que acusó a Movimiento Ciudadano de dividir el voto.

“Yo les hago una pregunta muy clara a ustedes: ¿será inteligente para las oposiciones poner un candidato del PAN en Sinaloa, uno del PRI y uno de Movimiento Ciudadano? ¿Tendrá Movimiento Ciudadano oportunidad de competir y ganar en Chihuahua, en Sinaloa, en Sonora? No tiene ninguna posibilidad. Lo único que hacen es hacerle el servicio a Morena para dividir el voto”, agregó.