Posibles fallas en suministro de alimentos por bloqueos carreteros; señala Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que tras los hechos violentos al sur y centro del país, esto vendrá a afectar en el suministro de materias primas para Chihuahua especialmente en alimentos.

En este sentido el líder del comercio formal, comentó que tras el gran operativo que se llevó a cabo en Jalisco para la captura de “El Mencho” se dieron afectaciones que no se contaban, sin embargo, debido a los bloqueos hay incertidumbre por el transporte de suministros.

“Creo que el gobierno federal tiene ya controlado y estabilizado todos los caminos, en que puede afectar? Bueno puede afectar en el suministro de las materias primas y los estados afectados son proveedores de materias primas en algunos alimentos”, comentó.

Asegura que se ha normalizado la situación, pero quedará en la aplicación de seguridad por parte de elementos de seguridad, señaló que en lo personal paso por una incertidumbre, ya que su hijo se encontraba en Guadalajara y sabe la angustia que pasaron miles de mexicanos.

Cabe destacar que por el momento no se han reportado más bloqueos en las carreteras del país, por lo cual se espera realicen operaciones de buena manera.