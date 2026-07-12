“¿Por qué vamos a diferenciar quién la tenga o no?”: Sheinbaum justifica becas a universitarios en Zacatecas sin exigir promedio mínimo

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este domingo que su gobierno implementará un programa para becar a todos estudiantes de universidades públicas, sin importar su esfuerzo y desempeño académico.

El proyecto en Zacatecas contará con la colaboración del gobierno del estado y aseguró que en septiembre comenzarán las asambleas políticas para informar sobre el nuevo beneficio a estudiantes.

Durante la entregó de tarjetas bancarias con las becas económicas del bienestar para estudiantes de primaria en la ciudad de Zacatecas, la presidenta Sheinbaum dijo que la beca para universitarios se llama “Gertrudis Bocanegra” y será destinada a todos los estudiantes, sin excepción y sin importar su rendimiento escolar.

“Si el estudiante tiene ocho o nueve, ¿por qué lo vamos a diferenciar de tener beca o no tener beca? (…) es una beca para transporte para que tengan el mínimo indispensable bimestral para poder transportarse, es un gasto importante para los jóvenes ”, dijo.

La mandataria mexicana dijo que se tomó la decisión de becar a todos los universitarios, sin importar calificaciones, porque muchas veces dependen de falta de recursos y si desayunaron o no.

“Antes se daban becas de acuerdo a la calificación se decía ‘si el estudiante tiene nueve o 10 de promedio, merece una beca’, sino no, y nosotros creemos que es injusto no porque no creamos que hay que tener un esfuerzo personal, siempre en la educación todos los niños y jóvenes debemos de poner de nuestra parte para aprender (…) pero no se piensa en otras cosas, un estudiante que no desayunó o que la familia no tiene suficiente para darle un buen desayuno en la mañana, no va a tener la misma posibilidad de tener una calificación que otra”, dijo la mandataria.

Desde Zacatecas, la presidenta aseguró que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación es diferente porque “antes le quitaban al pueblo” y asegura que su sexenio se caracterizará “en dar becas, becas y más becas para ayudar a las mamás y papás de Zacatecas”.

“Nuestra visión de la beca es que todos los niños y jóvenes lleguen parejitos a la escuela que, por lo menos, todos y todas tengan al menos un recurso para llegar a la escuela, eso va a permitir que no haya diferencias en el salón de clase del que tiene beca y no tiene beca, todos tienen beca y así todos los niños tienen que ponerle un esfuerzo adicional al estudio”, dijo.

Además, informó que a partir de agosto comenzará a entregar los apoyos económicos para estudiantes de primaria, se entregarán 2 mil 500 pesos de manera bimestral para la compra de uniformes y útiles escolares en apoyo a las familias mexicanas.