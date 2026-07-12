AMLO aplicó la ‘ley del hielo’ y no respondió llamadas tras arresto de ‘El Mayo’: Ken Salazar

El expresidente Andrés Manuel López Obrador no respondió a comunicaciones de Estados Unidos que buscaban aclarar que el Gobierno de ese país no tuvo que ver en la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, reveló Ken Salazar.

El exembajador de EU en México dijo que él junto con Merrick Garland, el entonces fiscal general de la administración de Joe Biden, enviaron un “respuesta formal” al expresidente López Obrador en la que remarcaron que “no fue nuestro avión ni nuestro piloto ni nuestra operación” la que dio con ‘El Mayo’ Zambada.

Ken Salazar, quien publicará su libro este mes, incluso planteó una reunión con López Obrador para aclarar que Estados Unidos no violó la soberanía de México.

“Esperé su respuesta, pasaron horas. Nada. Lo intenté de nuevo al día siguiente (…) pero dónde quiera que estuviera, no respondió”, comentó en entrevista con N+.

¿Qué dijo AMLO tras la detención del ‘Mayo’ Zambada?

Lo revelado por el exembajador Ken Salazar contrasta con las declaraciones que el expresidente dio en su momento sobre el arresto del cofundador del Cártel de Sinaloa.

“Estamos esperando informes del Gobierno de Estados Unidos para que no haya especulación sino que se sepa a ciencia cierta que fue lo que sucedió, cómo fue que llegaron estos dos personajes (El ‘Mayo’ y Joaquín Guzmán López) a El Paso”, declaró en la ‘mañanera’ del 30 de julio de 2024.

¿Por qué México acusa a Ken Salazar de mentir en el caso del ‘Mayo’ Zambada?

El periodista Luis Chaparro, especialista en narcotráfico, publicó imágenes del interior del avión utilizado para llevar al ‘Mayo’ Zambada de Sinaloa a un aeropuerto en Nuevo México.

La aeronave fue donada al War Eagles Air Museum, pero lo que llamó la atención es que fue exhibida como parte de un operativo organizado por el FBI para detener al cofundador del Cártel de Sinaloa.

No obstante, el exembajador Ken Salazar remarcó que la administración de Joe Biden “no tenía conocimiento previo de este secuestro” y “bajo ninguna circunstancia habíamos autorizado una operación” en suelo mexicano.

“(Ken Salazar) dice lo mismo que dijo hace dos años, pero el problema es que recientemente se presenta el avión como un operativo del FBI en una feria (…) Hay una contradicción y, de acuerdo con la Fiscalía, hay falta a la verdad por parte del exembajador”, declaró Sheinbaum en su ‘mañanera’ del 9 de julio.

Por el caso, Ernestina Godoy, fiscala general de la República, solicitó nuevos requerimientos de información a las autoridades de EU sobre la detención del ‘Mayo’ en Nuevo México, esto para investigar si Washington vulneró la soberanía mexicana con un operativo encubierto.

“Hemos solicitado (…) una serie de requerimientos de información para que el Gobierno (estadounidense) proporcione la información relacionada con los acontecimientos referidos”, manifestó en rueda de prensa.

Raúl Armando Jiménez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, lamentó que ya habían reclamado información a las autoridades de EU, pero que lo que le trasladaron fue “insuficiente”.

Godoy advirtió que si se confirma la participación del FBI en el secuestro del histórico líder del Cartel de Sinaloa, implicaría “violaciones graves” de la ley mexicana y al derecho internacional por parte de EU.

Con información de EFE